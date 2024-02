RMC : un dispositif 360° pour couvrir la CAN 2024

Pour couvrir cette compétition, RMC a misé sur une radio digitale entièrement consacrée à l'événement pour vivre l’intégralité des matchs. La station a aussi programmé l’émission "After CAN", diffusée tous les soirs à minuit. "Génération Africa 2024" chaque soir de match sur la chaine YouTube RMC Sport. Enfin, la radio a fourni un imposant travail sur son site, son application et ses réseaux sociaux.

Du 13 janvier au 11 février, le podcast "After CAN" a généré 4 millions de téléchargements et 1.5 million pour "Génération Africa 2024". Le live en digital a enregistré 1.3 million d'écoutes depuis la France. Sur les réseaux sociaux, la radio a généré 27.7 millions de vues.

Enfin, l'application RMC a enregistré 38 000 téléchargements sur cette période.