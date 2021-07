RMC se prépare pour les JO de Tokyo

Pour cet événement mondial, RMC a rassemblé journalistes et experts de différentes disciplines : Louis Amar, Yannick Bazin (volley-ball), Stephen Brun (basket), Christophe Cessieux, David Douillet (judo), Pierre Dorian, Ladji Doucouré (athlétisme), Jean-Christophe Drouet, Gévrise Emane (judo), Maryse Ewanjé-Epée (athlétisme), Thibaut Giangrande, Olivier Girault (handball), Cyrille Guimard (cyclisme), Sophie Kamoun (natation), Sarah Pitkowski (tennis) et Ghani Yalouz (lutte). Plus de 20 envoyés spéciaux seront sur place pour ne rien manquer des exploits de l’équipe de France.

Durant toute la durée de cette couverture et à chaque instant, les auditeurs de RMC pourront réagir et intervenir au 3216.