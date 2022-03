RMC s'installe à Marseille durant près de 48 heures

Dans l'émission "Rothen s'enflamme", Jérôme Rothen partira à la rencontre de Michel Platini, chez lui, en Provence. L’ancien président de l’UEFA et triple Ballon d’or reviendra, aux côtés de Jean-Louis Tourre, Pascal Olmeta et Rolland Courbis, sur l’actualité footballistique. Ce vendredi matin, Alain Marschall et Olivier Truchot seront en direct de la Brasserie des Templiers, en compagnie de Kaouther Ben Mohamed, Didier Giraud et Thomas Porcher pour échanger avec les Marseillais sur leurs préoccupations, à l’approche de la présidentielle.

Enfin, "L’After Foot" consacrera son émission au match amical France/Côte d’Ivoire avec Nicolas Vilas, Rolland Courbis, Kévin Diaz et Daniel Riolo. Et, en direct du Vélodrome, Loïc Tanzi et Jean Rességuié aux commentaires.