RMC prépare son "Intégrale Tour"

Sur RMC, le Tour de France ce sont 21 étapes commentées en direct, 5 heures de direct chaque jour et 110 heures d'antenne consacrées à cet événement. De 14h à 18h, RMC diffuser son "Intégrale Tour" en direct pour suivre toutes les étapes avec la "Dream Team" cyclisme RMC Sport, puis les réactions des coureurs à l’arrivée avec les envoyés spéciaux RMC Sport. Et, de 20h à 21h, l'émission "L'After Tour" permettra de débriefer l’étape du jour (émission rediffusée à minuit).

Par ailleurs, toutes les dernières informations seront traitées dans les flashs infos de la journée... Et, à suivre ses réseaux sociaux, les live tweets des étapes, les étapes décryptées et débriefées, les réactions et les temps forts sur les comptes @RMCinfo et @RMCSport avec #IntégraleTour.