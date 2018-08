RMC prépare "Le Grand Rush"

À l’occasion du "chassé-croisé" estival, RMC produira un programme spécial avec François Sorel, Thomas Chupin et Christian Recchia pour 24 heures d’antenne non-stop. Les reporters de RMC se succèderont pour donner les conditions de circulation sur les routes de France depuis les barrières de péage stratégiques, les gares et les aéroports. Toutes les 30 minutes, un point trafic, la météo et la météo des plages, des chroniques pratiques et insolites autour de l’été, des vacances, des voyages et de la rentrée et des jeux et donc des cadeaux à gagner, constitueront les moments forts, du vendredi 3 août à 14h jusqu’au samedi 4 août à 14h. Les auditeurs participeront à ce "Grand Rush" en intervenant en direct au 3216 pour donner leurs informations trafic, leurs bons plans de l’été, leurs anecdotes de voyage, des idées de sorties et d’hébergements.