RMC, première radio privée dans l'écoute des podcasts

Ainsi, ces nouveaux résultats positionnent RMC comme la première radio privée de France avec 17.4 millions de podcasts téléchargés en novembre 2020. L'émission "After Foot" a totalisé plus de 8 millions d'écoutes et se positionne comme "le show le plus téléchargé de France". Suivent le "Super Moscato Show" (3.3 millions d'écoutes), "Les Grandes Gueules" (2.2 millions), "To of the Foot" (1.2 million d'écoutes) et "Apolline Matin" (plus de 600 000 d'écoutes).

De plus, le podcast natif de Nicolas Poincaré et Fabien Randrianarisoa "Expliquez-nous le monde" réalise de belles performances avec près de 80 000 téléchargements. Une succès qui se confirme avec sa nomination parmi les coups de coeur de l'année d'Apple Podcasts.