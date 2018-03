RMC organise le concours des Meilleurs Artisans de France

Qui décrochera le titre du Meilleur Artisan de France ? Qui se verra offrir de la visibilité sur RMC et RMC.fr ? Depuis hier et jusqu'au vendredi 11 mai, les artisans sont invités à s’inscrire sur RMC.fr parmi les 7 catégories proposées. Du samedi 12 au jeudi 31 mai, Éric Brunet et le jury composé d’experts des différents corps de métiers et partenaires se réuniront à huis clos et sélectionneront les 7 artisans finalistes dans chacune des 7 catégories. Le 11 juin, les 49 finalistes se réuniront à Paris pour le grand briefing général. Les artisans sélectionnés recevront le descriptif technique de l’épreuve finale, contenant les critères d’évaluation et la liste du contenu du matériel à disposition, afin de préparer leur projet pour la finale.