RMC organise l'élection de "La Grande gueule" de l'année

Du lundi 5 au vendredi 9 décembre, les auditeurs de RMC et téléspectateurs de RMC Story peuvent voter sur RMC.fr pour la Grande Gueule qui a le plus retenu leur attention et qui a fait l’actualité, cette année. Celle ou celui qui recueillera le plus de votes sera officiellement élu "Grande Gueule de l’année" 2022.

Lundi 12 décembre, dans les Grandes Gueules sur RMC et RMC Story de 9h à 12h, sera révélé en direct le nom de celui ou celle qui succèdera à Stéphane Bern, l’animateur télé qui avait été récompensé pour ses actions contre les éoliennes et qui a quitté Paris à cause de la saleté.