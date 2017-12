RMC : les auditeurs votent pour la "Grande Gueule" de l'année

Du lundi 11 au vendredi 15 décembre, Alain Marschall, Olivier Truchot et les "Grandes Gueules' proposeront aux auditeurs de désigner sur RMC.fr la personnalité qui a le plus marqué l’actualité cette année. Celui ou celle qui recueillera le plus de votes sera élu "Grande Gueule de l’année" 2017.