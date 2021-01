RMC : les auditeurs invités à devenir des "Grandes Gueules"

Depuis ce 4 janvier, l'émission propose à celles et ceux qui la regardent ou qui l'écoutent de prendre chaque mois la place d'un chroniqueur en plateau et de débattre aux côtés d'Alain Marschall et Olivier Truchot, chaque dernier vendredi du mois, de 09h à midi. Pour être invité à la table des "Grandes Gueules", ils doivent d'abord faire leurs preuves en appelant le 3216 et en intervenant en direct dans l'émission dans les jours qui précèdent... "À eux de se démarquer, en étant la meilleur "GG" pour être sélectionnés par l'équipe" indique la station.

L'émission des "Grandes Gueules", qui se revendique comme "le show d'opinions unique en France" est diffusée depuis 16 ans sur RMC