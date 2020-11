RMC : les "Grandes Gueules" solidaires des commerçants

Chaque jour, du 9 au 13 novembre, de 9h à 12h, les artisans, commerçants, indépendants, PME, communes peuvent s’inscrire sur rmc.fr et envoyer les informations concernant leurs activités et les solutions mises en place pour s'adapter à la situation actuelle.

Dès le lundi 16 Novembre, ils interviendront quotidiennement dans "Les Grandes Gueules" afin de présenter leurs initiatives et appeler les Français à soutenir leurs démarches. À la suite de chaque intervention, toutes les informations seront également transmises aux auditeurs et téléspectateurs avec la publication de leur site internet et autre lien de leurs offres sur les réseaux sociaux des "Grandes Gueules" et de RMC avec le #SolidaritéGG, ainsi que sur le site rmc.fr