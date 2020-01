RMC : les Grandes Gueules partent en tournée

À deux mois du scrutin, Olivier Truchot et Alain Marschall partent donc prendre le pouls des auditeurs : 3 heures d'émission en direct et en public à Lyon (le 10 janvier), à Béziers (le 17 janvier), au Havre (le 24 janvier), à Lille (le 31 janvier) et à Grenoble (le 7 février). À Cette occasion, "Le Grand Oral des Grandes Gueules" devient "Le Grand Oral des Français". Durant la dernière demi-heure de l'émission, la parole sera donnée aux citoyens présents dans le public qui pourront interpeller, débattre et échanger avec les Grandes Gueules.

Ces émissions délocalisées (radio et TV) sont ouvertes au public.