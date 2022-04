RMC lance le concours des Meilleurs artisans de France

Face au contexte actuel, les artisans ont dû faire preuve de résilience et se battre quotidiennement pour la survie et le maintien de leur passion. À travers ce concours, RMC s’engage à valoriser plus que jamais l’artisanat, premier employeur de France, qui joue un rôle déterminant dans l’économie nationale et mérite d’être connu et reconnu. Pour cette 4e édition du concours des Meilleurs artisans de France, 14 000 euros seront distribués aux artisans lauréats.

Du 5 avril au 1er juillet, les candidats peuvent s’inscrire parmi l'un des 7 métiers en compétition du concours : art floral, carrelage, coiffure, maçonnerie, peinture-décoration, plâtrerie, plomberie-chauffage.