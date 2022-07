RMC lance la 5e édition du Grand Prix des Maires

Les inscriptions sont ouvertes sur rmc.fr jusqu’au 12 octobre 2022 parmi les six catégories "ville/commune sociale", "mobilité et aménagement", "développement économique", "énergie et environnement", "numérique et services" et "sport et culture". Suite à la clôture des inscriptions, Alain Marschall, Olivier Truchot et le jury composé des partenaires, se réuniront à huis clos le lundi 7 novembre pour désigner les sept projets lauréats. Le palmarès de cette 5e édition du Grand Prix des Maires sera dévoilé lors d’une cérémonie de remise de prix, le mercredi 23 novembre à Paris.

L’an dernier, près de 250 maires ont candidaté. Cette année encore, le "Grand Prix des Maires" est soutenu par Alain Marschall et Olivier Truchot qui présentent "Les Grandes Gueules" de 9h à 12h sur RMC et RMC Story.