RMC lance la 5e édition de la "RMC Five Cup Universitaire"

Les inscriptions à ce championnat de France universitaire de foot à 5 sont ouvertes depuis le 10 décembre et les premières étapes auront lieu le 30 janvier prochain 2020 à Lyon et à Marseille, deux villes historiques de football français. Cette compétition, inédite en France, est un tournoi indoor de football se jouant à 5 contre 5 et s'adresse aux étudiants des écoles et universités de toute la France.

Après s'être inscrits sur le site de la station, les étudiants s'affronteront lors d'étapes qualificatives organisées sur 7 semaines dans 16 villes françaises (Paris, Grenoble, Bordeaux, Nancy, Clermont-Ferrand, Reims, Valenciennes ou encore Limoges et Toulouse).

La finale se disputera à Bezons (Val-d'Oise) le 25 avril 2020.