RMC, la consécration d’une marque radio

Il change complètement les voix et embauche Jean-Jacques Bourdin, transfuge de RTL connu pour l’émission 'Les auditeurs ont la parole" et une équipe jeune et renouvelée en mode start-up. La grille est déringardisée : exit les stars de variété qui ont fait le succès des années d’or de Monté Carlo, place à l’info et à l’interactivité avec les auditeurs. Il conserve finalement une seule chose : la marque. RMC reste un sigle identifié, historique qui a traversé les générations : l’objectif est de dépoussiérer cette grande dame et rajeunir son image.