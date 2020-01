RMC : l'émission "Les Grandes Gueules" interrompue par des manifestants

"L’intégrité physique des équipes de l’antenne, du public, de la production et des techniciens n’étant plus totalement assurée, Alain Marschall et Olivier Truchot ont alors décidé de mettre fin à l’émission. Les directions de RMC et RMC Story sont profondément indignées que les antennes soient ainsi prises pour cibles. La liberté d’expression, la capacité d’organiser des débats d’opinions quotidiens et la volonté d’ouvrir son antenne à tous les courants d’expression qui respectent le débat démocratique et républicain sont au coeur des préoccupations de RMC et, en particulier, de l’équipe des Grandes Gueules" précise un communiqué.

La direction se réserve le droit de donner suite à tout recours judiciaire.