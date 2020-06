RMC et Deezer lancent un nouveau podcast

Entre portraits et moments cultes, Baptiste Lecaplain met à l'honneur dans chaque épisode une personnalité emblématique de l'émission : Jérôme Rothen, Florant Gautreau, Julien Cazarre, Eric Di Meco, Frédéric Hermel, Polo Breitner, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Jonathan MacHardy et Rolland Courbis. Mais aussi, afin de fêter les 15 ans de l'émission, ce podcast revient sur les échanges "inoubliables" entre les personnalités de "L'After Foot" et les acteurs du football mondial.Cette série de podcasts est disponible sur les sites et les applications de RMC et de RMC Sport et en exclusivité sur Deezer