RMC déménagera à l’automne au Altice Campus à Paris

"C’est compliqué de déménager une chaîne de télé et de radio qui fonctionnent 7 jours/7 et 24 heures/24, il faut trouver le bon moment” et les 7 studios qui doivent accueillir les équipes sont encore en construction", peut-on lire dans Les Echos . Il s’agit d’un défi technique important pour ce groupe constitué de 7 chaînes diffusant 24h / 24, dont BFMTV ou BFM Business radio et TV. Les studios sont encore en construction et devraient permettre au groupe de disposer d'un écrin à la taille de ses ambitions et de ses futurs développements. En effet, depuis le rachat de RMC par Alain Weill en 2001, le groupe NextRadio TV n’a cessé de grossir. Dernières en dates, l’intégration des chaînes SFR Sport qui vont adopter la marque ombrelle RMC Sport d’ici quelques semaines.Concernant la radio, si quelques émissions sont retransmises à la télévision comme Bourdin Direct le matin sur RMC Découverte ou les Grandes Gueules sur Numéro 23, un studio radio traditionnel sera conservé en intégrant les dernières innovations numériques.