RMC : ce jeudi, c'est la fête du 32 16

La fête du 3216, c'est la fête des auditeurs de RMC. Le standard de la radio est prêt à être inondé d'appels. Le 3216 est ouvert de 4h30 à minuit du lundi au vendredi et dès 6h le week-end. Le standard de RMC reçoit, en moyenne plus de 1 000 appels chaque jour, et 80 auditeurs passent à l'antenne.

De 7h30 à 8h, Olivier Truchot sera au standard d'Apolline Matin. Il laissera sa place à Apolline de Malherbe qui assurera le standard des Grandes Gueules de 09h à 10h. De 12h-13h, Alain Marschall répondra au 32 16 pour l'émission Estelle Midi. les auditeurs pourront aussi échanger avec Estelle Denis entre 15h et 16h, avec Gilbert Brisbois de 18h à 19h et avec Jérôme Rothen qui sera au standard de L’After Foot à partir de 20h.