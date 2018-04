RMC : "Les Grandes Gueules" dans un livre

Après 13 ans d’existence, "Les Grandes Gueules" connaissent un succès qui ne se dément pas. Créée en 2004, cette émission a su réunir un million d’auditeurs chaque jour, dopant les ondes de RMC sur la tranche 10-13 heures. Animée par les journalistes Alain Marschall (qui a débuté sa carrière journalistique à Radio Baie des Anges, avant de rejoindre RMC) et Olivier Truchot (rédacteur en chef d’Autoroute FM jusqu'en 2002), elle dissèque "l’actualité avec une liberté de ton, une absence totale de tabou, qui ont fait son succès".

Accompagnés d’un panel tout aussi éclectique que leurs sujets – éducateur, prêtre, avocat, chef d’entreprises... –, les deux animateurs vedettes ont vu défiler des centaines de personnalités, et ont entendu les colères, les protestations et les propositions de milliers d’auditeurs anonymes d’un pays en ébullition.

Des transformations du "pays de Chirac" à celui d’Emmanuel Macron, en passant par Sarkozy et Hollande, l’émission aura été "un reflet des préoccupations des Français". L'ouvrage sera disponible aux éditions L'Archipel.