RFM : une campagne autour du "Meilleur des Réveils"

Cette campagne, pensée en interne, s’articule autour de trois visuels qui seront diffusés dès aujourd’hui en alternance en presse (Télé Loisirs, Le Monde, Elle, Ouest-France etc.) et sur les écrans digitaux Relay et Bimédia. Ces visuels se veulent être le reflet de cette matinale dynamique et porteuse de bonne humeur qui accueille pour cette nouvelle saison Pascal Atenza pour une chronique humoristique quotidienne intitulée "Limité à 80 " tous les matins à 7h15.

La radio du "Meilleur de la musique" prend la parole en image pour annoncer une nouvelle année pleine de surprises, la première aura lieu courant du mois de septembre puisqu’Elodie Gossuin et Albert Spano feront gagner 15 000 euros à un auditeur.