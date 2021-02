RFM : un nouvel "RFM Distance-sing duo" avec Marina Kaye

En cette période sanitaire exceptionnelle, il était important pour RFM de renforcer le lien entre ses auditeurs et les artistes du "Meilleur de la musique". C'est ainsi que Mael a gagné son duo avec Marina Kaye. Âgé de 18 ans, il est étudiant en classe préparatoire mais, depuis ses 13 ans, il s'intéresse sérieusement à la musique. Il a d'abord appris la guitare seul, grâce aux bases que son papa avait puis, est allé au conservatoire pendant 2 ans où il a appris le solfège, le chant et ta musique de manière généralisée.

li suit l'actualité de Marina Kaye depuis son premier album, était allé la voir en concert il y a 5 ans et aime donc beaucoup la chanteuse. C'est en allant faire un don de son sang qu'il a appris l'existence de ce concours car RFM y était diffusée.