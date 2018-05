RFM prépare un "RFM Music Show"

Viendront les retrouver sur la scène d'Issy-les-Moulineaux, le groupe Boulevard des Airs, Emmanuel Moire, Hoshi, Tom Walker, Slimane ou encore Amel Bent. Cette grande fête se déroulera au Parc Départemental de l’Ile Saint-Germain le 16 juin prochain à Issy-les-Moulineaux. L’entrée sera gratuite et ouverte à tous.

Par ailleurs, depuis le 21 mai et jusqu'au 25 mai, RFM offre des séjours VIP et des places (avec accès backstage) pour assister ce RFM Music Show en envoyant par SMS au 7 39 16 le code MUSIC (2x0,75 cts + coût d’un sms) au signal de l’animateur.