RFI : une nouvelle série inédite de 5 podcasts natifs

Depuis ce 3 juin, RFI propose un nouveau feuilleton en podcast natif présenté par Vladimir Cagnolari et intitulé "Afrofuturismes" à retrouver sur rfi.fr et toutes les plateformes de podcasts.

Ce nouveau programme sonde l’histoire et l’actualité d’une idée aux contours mouvants née dans les années 60 aux Etats-Unis, et qui depuis une dizaine d’années a traversé l’Atlantique pour trouver des émules en Europe et en Afrique. Ou quand s’inspirer des expériences noires permet d’inventer des futurs alternatifs à ceux proposés aujourd’hui…