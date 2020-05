RFI : une chronique vidéo pour lutter contre les infox sur le Covid-19

Réalisée en français, la chronique vidéo " Coronaverif " est adaptée dans les langues africaines de RFI : mandenkan, haoussa, kiswahili et fulfulde. Présentée par Caroline Paré, spécialiste santé de la radio mondiale, "Coronaverif" répond dans chaque numéro à une question postée sur la page Facebook de l’émission. Sous-titrées et illustrées, ces vidéos sont réalisées avec l’aide de médecins qui interviennent régulièrement dans "Priorité Santé". Des spécialistes, en particulier du continent africain, apportent également leur rigueur scientifique à ces explications.Cette production s’inscrit dans le cadre du projet "MédiaSahel" initié par l’AFD et mis en oeuvre par CFI, pour contribuer à l’inclusion de la jeunesse, à la stabilisation et au développement démocratique des pays du Sahel.