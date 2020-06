RFI remet son Prix "RFI Instrumental"

Martin Colmant a remporté 3 000 euros. Lionel Polis, arrivé second, a gagné une formation professionnelle de 3 jours dénommée "Le mastering : finaliser une production musicale" inscrite au catalogue 2020 de l’INA (valeur de 1 500 euros). Anne Lajugie, arrivée troisième, remporté un an d’abonnement à Adobe Creative Cloud (valeur de 720 euros).

Le jury 2020 se composait de Marc Chouarain en tant que Président du jury (compositeur de musique de films), Loïc Bacconnet (France 24), Pierre Baillot (compositeur), Laurent Balleyguier (France 24), Marion Bellahsen (RFI Instrumental), Philippe Berezowski (Canal+), Cécile Chavepayre (Arte), Cécile Fernandez (monteur à France TV), Fred Rolland (Adobe), Bruno Carpentier (Radio France), Caroline Humair (RFI), Diego Losa (INA, compositeur GRM et électro et illustrateur sonore), Madjid Miloudi (RFI), Jean Soullier (APRIM) et Axel Von Hueck (APRIM).