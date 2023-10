RFI organise la 10e Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon

Le 2 novembre 2013, la journaliste Ghislaine Dupont et le technicien de reportage Claude Verlon en reportage dans la région de Kidal au Nord du Mali, étaient enlevés puis lâchement assassinés. De ce drame est née, pour RFI et tout France Médias Monde, la volonté de transmettre, avec l’héritage et la mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, le flambeau à de jeunes professionnels du continent africain. La Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon a ainsi été créée pour poursuivre et rendre hommage à la passion et l’expertise des deux reporters, et transmettre leur savoir et leurs valeurs aux journalistes et techniciens.