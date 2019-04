RFI : le journaliste Géraud Bosman-Delzons récompensé

Le Grand Prix AFJA du journalisme agricole récompense la pertinence et la qualité de travaux journalistiques traitant de l’agriculture, de l’alimentation, de la ruralité et de l’environnement. Cette année, les jurés ont départagé 53 candidatures de presse écrite, télévisuelle, radiophonique et web, présentées par 55 journalistes. Lors de cette nouvelle édition, les jurés ont apprécié la grande diversité des médias qui ont présenté des candidatures et ont noté une tendance à un "journalisme de solution".

Géraud Bosman-Delzons, journaliste, travaille notamment pour le site internet de Radio France internationale (RFI) depuis 8 ans. Il est diplômé de l'Institut de journalisme de Bordeaux Aquitaine (IJBA) et se penche depuis plusieurs années sur des sujets en lien avec l'environnement et l'agriculture pour différents médias.