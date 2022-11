RFI et France 24 lancent le concours "Challenge App Afrique"

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 janvier 2023 sur le site Internet dédié (ICI). Le lauréat se verra financer le développement de son projet. À travers ce concours, RFI et France 24 souhaitent encourager et soutenir l’innovation, en stimulant et accompagnant les jeunes entreprises et développeurs africains. Digital Africa, CIRAD, IRD, AIMS et 10 000 codeurs sont associés à l’opération.

Les thèmes des six premières éditions étaient la santé (2016), l’éducation des filles (2017), le développement durable (2018), le développement urbain et des villes intelligentes (2019), le numérique au service de la lutte contre les pandémies (2020), et le numérique au service de l’éducation des enfants (2021).