RFI est suivie par plus de 60% de la population en Afrique francophone

Malgré une baisse généralisée de l’écoute broadcast du média radio, RFI enregistre en 2023 des niveaux d’audience très élevés et reste la première radio internationale en Afrique francophone. Elle conserve même une durée d’écoute quotidienne au même niveau qu’en 2022, particulièrement notable. RFI reste dans le Top 5 des radios les plus écoutées quotidiennement dans les 7 ville étudiées (toutes radios confondues). RFI est la radio la plus écoutée tous les jours à Abidjan, Brazzaville et Libreville, et la deuxième à Kinshasa et Yaoundé. L’audience quotidienne de RFI est en forte hausse chez les cadres et dirigeants dans la plupart des villes (+5.7 points à 52.7%), et de façon significative à Kinshasa (+14.4 points), Dakar (+ 4.8 points) et Abidjan (+4 pts). En audience hebdomadaire, RFI confirme son succès et figure dans le Top 5 dans 6 des 7 villes étudiées, et à la première place à Abidjan, Brazzaville, Libreville et Kinshasa.