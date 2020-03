RFI diffuse la fiction radiophonique "C'est la vie" en haoussa

Cette série raconte le quotidien d’un centre de santé qui tente de soigner au mieux les habitants de Ratanga, un quartier fictif d’une ville africaine, où l’existence oscille entre joies, malheurs, travail et vie familiale. À travers son intrigue et ses personnages hauts en couleur, ce feuilleton radiophonique aborde par le divertissement les questions de sexualité, de maternité, de violences ou de droit à l’émancipation des femmes.

Basée à Lagos au Nigeria, la première rédaction en langue africaine développée par RFI en 2007, compte aujourd’hui près de 9 millions d’auditeurs chaque semaine. Ses programmes sont diffusés au Nigéria, au Niger, au Cameroun, et dans tous les pays de la zone (Ghana, Soudan, Bénin, Burkina Faso, Tchad, Togo...) en FM et en ondes courtes. La fréquentation du site en haoussa ha.rfi.fr atteint 432 000 visites par mois en moyenne.