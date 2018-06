RFI désormais disponible via Alexa

L'application permet notamment d’écouter les antennes de RFI Monde et RFI Afrique en direct, les derniers journaux dont "Le journal en français facile", une sélection de magazines phares de RFI, les informations relatives à un pays donné, en prononçant par exemple "Alexa, ouvre les informations du Mali". Durant l'écoute, il est possible de mettre en pause, de demander le programme précédent ou suivant (sauf pour les directs), des informations sur le programme en cours…. À noter que RFI, tout comme France 24, sont également disponibles sur Alexa via leur Skill " flash briefings" qui permettent aux utilisateurs d’Alexa de sélectionner les médias de leurs choix.