RFI : des lunettes astronomiques à gagner

Le premier gagnant de la saison 2021/2022 sera annoncé dans " Autour de la question ", ce mercredi 13 octobre à 16h10 (heure de Paris), dans le cadre de la chronique mensuelle "Ciel d’Afrique" en partenariat avec L’Astronomie Afrique, disponible en podcast.Les cinq premiers gagnants - du Togo, du Gabon, du Congo-Brazzaville, du Bénin et de RDC - sont dorénavant en contacts les uns avec les autres. Ils ont partagé leur lunette dans les rues avec leurs voisins, mais aussi dans leur université, dans les écoles et dans les villages. Chacun d’entre eux a pour objectif de fonder une association d’astronomie et de participer aux grands événements mondiaux tel que On the moon again.