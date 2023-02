RFI a choisi les services SIP de Ferncast

Il s'agit de la plus grande installation de services SIP de Ferncast après celle de l'EBU (European Broadcasting Union) et la première coopération en France entre Ferncast, Radio France et son distributeur français Eurocom.Les services SIP de Ferncast offrent de puissantes fonctionnalités de contrôle et de gestion pour les utilisateurs experts, notamment la gestion des appels, l'historique des appels, des annuaires téléphoniques centralisés en ligne et une assistance complète.Ferncast a également développé de nouvelles fonctionnalités pour répondre à la demande de RFI et a amélioré les fonctionnalités existantes qui étaient déjà utilisées par l'EBU.