RCF va organiser le "Printemps du don"

RCF bouscule sa programmation habituelle lors de ces 3 journées pour faire comprendre à ses auditeurs les enjeux d’aujourd’hui et de demain. Face aux mutations technologiques et à l’évolution des pratiques d’écoute, RCF expliquera comment se renouveler en restant fidèle à ses convictions ou encore comment continuer à "faire entendre sur les ondes une voix différente, positive et pleine de Joie tout en conservant une indépendance et donc un modèle financier indissociables des dons".

Le "Printemps du don" sera donc l'occasion de présenter aux auditeurs les projets de développement RCF et en quoi leur soutien est important.