RCF fera sa rentrée ce 30 août

"Avec la révolution digitale et l’émergence des podcasts, le monde de la radio s’élargit et devient progressivement celui de l’audiodigital" souligne le réseau. RCF veut s’adapter à ces nouveaux usages et inaugure ainsi en cette rentrée un tout nouveau site internet. Objectif : doubler l’audience digitale de RCF en trois ans. Ce nouveau site offre aux internautes une expérience à la fois fluide et intuitive de tout l’univers RCF. Conçu d’abord pour une utilisation sur smartphone, il offre un usage très proche de celui d’une application. La navigation invite à la fois à une expérience radio (le direct et la réécoute) et à une expérience podcast avec un catalogue structuré en 5 thématiques : "actualité", "vie spirituelle", "culture & société", "psychologie" et "écologie & solidarités".

Un nouveau site web également en phase avec la dimension locale du réseau RCF. En effet, il invite chaque utilisateur à choisir sa région pour retrouver facilement l’actualité au plus près de chez lui, ainsi que toute une série d’articles et de dossiers de fond locaux. À cela s’ajoute tout une offre de services : créer sa bibliothèque personnelle de podcasts favoris, s’abonner à la newsletter et plein d’autres propositions à venir. Une offre de contenus fidèle à l’ADN de RCF depuis près de 40 ans : un accès gratuit aux contenus et un modèle économique centré sur les dons des auditeurs.