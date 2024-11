RCF Hauts-de-France ouvre ses portes au public

Tout au long de la journée, RCF proposera une série d’activités conçues pour satisfaire la curiosité des visiteurs, petits et grands. Au programme, une émission spéciale en direct, de 9h30 à 11h. Les auditeurs pourront assister à une émission diffusée en direct depuis la régie et découvrir les coulisses de la production radio. Ils pourront aussi visiter les studios, explorer les espaces où l’information prend vie et où les programmes sont conçus.

RCF Hauts-de-France organisera des ateliers "Flash info" (pour enregistrer son premier flash info dans des conditions réelles de direct) et des ateliers pour le jeune public autour d'une initiation ludique à la radio, avec la découverte des micros, de la voix et l’enregistrement d’un mini-flash.