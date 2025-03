Charlotte Cardin en exclusivité sur Radio Contact

Au programme, des échanges privilégiés avec les animateurs Théo, Lily et Kenny, des confidences sur ses projets musicaux et un live inédit. Pour avoir la chance d’assister à cette matinale pas comme les autres, les auditeurs peuvent tenter leur chance en envoyant le code "Charlotte" par SMS au 7 14 15, moyennant un coût de participation de 2x0,75€ plus le prix d’un SMS. Une opportunité de découvrir Charlotte Cardin dans un cadre intimiste.

Cette rencontre sera diffusée en direct sur les ondes de Radio Contact et relayée sur ses réseaux sociaux. La station offre ainsi une couverture complète de l’événement afin de permettre aux auditeurs, qu’ils soient présents sur place ou à distance, de vivre pleinement cette expérience musicale.