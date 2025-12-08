La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 8 Décembre 2025 - 05:55

Une semaine solidaire à l’antenne de Radio Contact


Radio Contact mobilise l’ensemble de ses équipes pour une opération spéciale baptisée "Une semaine pour vous aider". Du 10 au 12 décembre 2025, la radio organise plusieurs actions de solidarité sur son antenne et sur le terrain, avec le soutien actif de ses auditeurs et partenaires. Plusieurs associations locales bénéficient de cette initiative.



Radio Contact lance une série d’actions solidaires dans le cadre de son dispositif "Une semaine pour vous aider", qui se déroulera du 10 au 12 décembre 2025. L'équipe du Matin s'engage notamment en faveur des enfants hospitalisés au Centre Hospitalier de Saint-Quentin, en partenariat avec l’association "Les 3 Ours". Charly, Lily, Kenny et Théotime, figures de l’émission matinale, appellent les auditeurs à faire don de jouets, de matériel de papeterie et d’activités créatives.
Ce 10 décembre, entre 7h et 10h, l’équipe sillonne la région pour collecter ces dons directement chez les auditeurs, à domicile ou sur leur lieu de travail. L’initiative se clôturera par une remise officielle en direct, ce vendredi 12 décembre de 06h à 10h, dans les locaux du centre hospitalier.

L’engagement se prolonge au fil de la journée sur l’antenne de Radio Contact. Entre 10h et 15h, Thibault consacre son émission aux Restos du Cœur de Maubeuge, récemment victimes d’un cambriolage. L’appel aux dons vise à réunir du petit électroménager indispensable à la poursuite des missions d’aide alimentaire. Les auditeurs sont invités à répondre à cet appel lancé à l’antenne, dans un esprit de proximité et de réactivité. En fin de journée, c’est l'équipe de l’Aprem qui prend le relais, en apportant son soutien à l’association lilloise "Les Soldats du Sourire". Tout au long de la semaine, l’association est mise à l’honneur sur l’antenne, notamment à travers une présentation en studio, des actions de terrain menées avec des partenaires, et un point sur la redistribution des dons collectés.


Une initiative à l’échelle du territoire couvert

Implantée dans les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Champagne-Ardenne, Radio Contact s’appuie sur un important maillage régional avec 27 fréquences (25 FM et 2 DAB+) couvrant 7 départements. Forte de ses 699 600 auditeurs hebdomadaires, la première radio régionale au nord de Paris active ainsi sa communauté autour d’un dispositif qui mêle mobilisation locale, relais associatif et dynamique d’écoute. À travers cette initiative, la radio veut affirmer son ancrage de proximité et son rôle dans la valorisation des actions solidaires sur son territoire.

Frédéric Brulhatour
