Une semaine solidaire à l’antenne de Radio Contact

-
Radio ISA transforme l’antenne en chaîne du cœur pour les enfants hospitalisés
-
Nostalgie déploie à nouveau son "Magic Tour" sur les routes
-
RVM déploie son dispositif mobile pour la tournée du Bus de Noël
-
Radio Contact mise sur Tonton pour dynamiser son offre audio
-
RTL met ses 24 valises sur la ligne de départ dans les centres-villes
Ce 10 décembre, entre 7h et 10h, l’équipe sillonne la région pour collecter ces dons directement chez les auditeurs, à domicile ou sur leur lieu de travail. L’initiative se clôturera par une remise officielle en direct, ce vendredi 12 décembre de 06h à 10h, dans les locaux du centre hospitalier.
L’engagement se prolonge au fil de la journée sur l’antenne de Radio Contact. Entre 10h et 15h, Thibault consacre son émission aux Restos du Cœur de Maubeuge, récemment victimes d’un cambriolage. L’appel aux dons vise à réunir du petit électroménager indispensable à la poursuite des missions d’aide alimentaire. Les auditeurs sont invités à répondre à cet appel lancé à l’antenne, dans un esprit de proximité et de réactivité. En fin de journée, c’est l'équipe de l’Aprem qui prend le relais, en apportant son soutien à l’association lilloise "Les Soldats du Sourire". Tout au long de la semaine, l’association est mise à l’honneur sur l’antenne, notamment à travers une présentation en studio, des actions de terrain menées avec des partenaires, et un point sur la redistribution des dons collectés.