Une semaine solidaire à l’antenne de Radio Contact

L’engagement se prolonge au fil de la journée sur l’antenne de Radio Contact. Entre 10h et 15h, Thibault consacre son émission aux Restos du Cœur de Maubeuge, récemment victimes d’un cambriolage. L’appel aux dons vise à réunir du petit électroménager indispensable à la poursuite des missions d’aide alimentaire. Les auditeurs sont invités à répondre à cet appel lancé à l’antenne, dans un esprit de proximité et de réactivité. En fin de journée, c’est l'équipe de l’Aprem qui prend le relais, en apportant son soutien à l’association lilloise "Les Soldats du Sourire". Tout au long de la semaine, l’association est mise à l’honneur sur l’antenne, notamment à travers une présentation en studio, des actions de terrain menées avec des partenaires, et un point sur la redistribution des dons collectés.

