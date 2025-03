Un concert exclusif de Marine avec NRJ Lille

L'émission sera animée par Killian, voix de NRJ Lille. Au programme, des échanges avec Marine qui reviendra sur son parcours au sein de la Star Academy et son ascension dans le monde de la musique. Les auditeurs et spectateurs auront l'opportunité de lui poser leurs questions en direct, renforçant ainsi l'interaction entre l'artiste et son public.

Après l'émission, Marine offrira un showcase exclusif dans lequel elle interprétera plusieurs titres, dont son premier single "Ma faute". Ce morceau, dévoilé peu après sa victoire, a rapidement rencontré un succès impressionnant avec plus de 6 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Sa voix puissante et son interprétation sincère ont conquis le public et les professionnels du secteur.