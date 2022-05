RADIO-J annonce une audience et une notoriété en hausse

"Malgré une conjoncture très difficile et un partage très contraignant de la fréquence 94.8 avec deux autres marques radios, les derniers chiffres d’audience Médiamétrie montrent la progression de l'audience de RADIO-J : avec son audience globale qui progresse de +5% en une vague, RADIO-J compte désormais une audience globale de 37 .000 auditeurs, dont 28 000 l’écoutent tous les jours (+47% en une vague)".

Par ailleurs, de plus en plus de personnes connaissent RADIO-J : la notoriété de la station progresse avec 1 813 000 personnes qui déclarent connaître la marque Radio-J (17.8% des franciliens), soit 72.000 nouvelles personnes en une vague.