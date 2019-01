Quinze showcases au Salon de la Radio

De nombreux temps forts animeront le nouvel espace Muzicenter Discovery, au Salon de la Radio et de l'Audio Digital, du 24 au 26 janvier à la Grande Halle de la Villette. Deux sessions de "meet-ups" sont mises en place pour encourager la rencontre entre des directeurs de programmes ou responsables musique de radios et des artistes, des managers ou des attachés de presse. En priorité, seront présentés les artistes et groupes programmés lors des showcases. Le format est inspiré du "speed-meeting" : chaque rencontre en "one to one" durera 10 minutes et ce, pendant 1h30 afin d’effectuer des roulements et que chacun puisse se rencontrer. Ces deux sessions se dérouleront jeudi 24 janvier et vendredi 25 janvier, de 11h à 12h30, au sein de l’espace Muzicenter Discovery.