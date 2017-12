Qui sera l'intervieweur de l'année 2017 ?

La 11e édition du Prix Philippe Caloni qui récompense le "meilleur interviewer" de l'année sera remis le 12 décembre prochain à la Scam. Le Prix Philippe Caloni de l'intervieweur de l'année (du nom du célèbre journaliste disparu en 2003) est la première et unique récompense journalistique en France consacrant l’interview comme catégorie à part entière du métier de journaliste. Créée par Marie–Françoise Caloni (1938-2008), son épouse, et ses fils, avec le soutien de la Scam (Société civile des auteurs multimédia), cette distincti on met à l’honneur une spécificité journalistique, dans laquelle Philippe Caloni excellait.