Quatre salariés transforment Jordanne FM en SCOP

Depuis un renouveau intégral opéré en 2015, Jordanne FM est aujourd'hui portée par une équipe dynamique et investie. Fruit d'un travail de proximité, au service des auditeurs et des annonceurs, en 2021 Jordanne FM est la première radio locale indépendante du Cantal et de la Corrèze, avec 62 800 auditeurs par semaine.

Forts du passé et confiants en l'avenir, dans un esprit de continuité et de développement, les 4 salariés s'associent aujourd'hui en SCOP (société coopérative de production). Un nouveau challenge pour cette radio née avec la libéralisation des ondes le 24 novembre 1981.