Qobuz dévoile deux nouvelles fonctionnalités

Par ailleurs, chaque vendredi, Qobuz propose désormais à ses abonnés, une playlist personnalisée qui met en avant des découvertes musicales basées sur les écoutes des utilisateurs aux profils musicaux similaires. Grâce à une Intelligence Artificielle collaborative, Qobuz enrichit l’expérience musicale de ses abonnés en proposant des titres éclectiques et personnalisés. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible sur le Desktop et les applications iOS et Android.

"Qobuz propose deux fonctionnalités qui répondent à la fois aux besoins de mobilité et aux exigences des audiophiles et mélomanes. Grâce à ces améliorations innovantes, nos abonnés peuvent désormais embarquer leur musique partout et profiter d'une nouvelle source de découvertes sur-mesure" a déclaré Axel Destagnol, Head of Product de Qobuz.