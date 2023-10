Pyrénées FM dévoile sa nouvelle application

À cela , s'ajoutent une nouvelle émission, en lien avec la thématique du sport, animée par Jacques Jaumouillé. Aussi, depuis quelques mois, les auditeurs de Pyrénées FM ont pu découvrir les voix de nos nouveaux et talentueux animateurs Lucie et Ludo, qui rythment avec brio les émissions "Au coeur des Pyrénées" de 10h à 13h et "Le grand bol d’air" de de 15 à 19h.

Enfin, et toujours dans un esprit de proximité, Marc Mollier, coqueluche des auditeurs, relance ses émissions phares "Un jour une ville" et "Bonjour Monsieur le Maire". "Des programmes qui s’intègrent dans une dynamique de travail au plus près de la vie du public, et qui signe la volonté de la radio d’être encore plus présente sur le terrain avec des émissions en direct" rappelle la radio.