Pure présentera ses nouvelles radios au MedPi 2018

Pas de doute, 2018 est l’année du DAB+, avec une accélération de sa couverture dans les régions de France. De nouveaux auditeurs vont ainsi profiter de ses avantages par rapport à la FM. Déjà déployé à Paris, Marseille et Nice, le DAB+ arrive à Lille et une grande partie des Hauts-de-France dès juin 2018. Plus tard dans l’année, ce sont les régions de Lyon et de Strasbourg qui pourront écouter la radio numérique. A la fin 2018, le DAB+ couvrira ainsi plus de 20% du territoire métropolitain. L’accélération sera encore plus forte en 2019 avec 17 nouvelles villes couvertes dont Rouen, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Dijon, Poitiers, Pau, Grenoble, Toulon… Qualité du son, enrichissement de l’offre radiophonique, accès simplifié aux radios, données associées, maintien de la gratuité et de l’anonymat de l’écoute constituent les avantages de la radio numérique pour les auditeurs. Plus d’une centaine de stations de radio sont d’ores et déjà disponibles en DAB+ avec bientôt trois radios du service public : RFI, FIP et Mouv’.