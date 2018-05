Publicité sur internet : le CSA remet son avis

Par sa contribution à la consultation de l’Autorité de la concurrence, le Conseil a ainsi souhaité partager largement ses analyses sur les enjeux, les équilibres et les perspectives des secteurs de l’audiovisuel et de la publicité. "Il estime notamment indispensable de réinscrire le marché publicitaire dans une trajectoire de croissance, notamment au moyen d’ajustements réglementaires visant à faciliter l’adaptation des groupes audiovisuels à leurs nouveaux espaces concurrentiels". Pour autant, "il apparaît tout autant nécessaire de transposer les protections dont bénéficient les acteurs de la chaîne de valeur publicitaire à l’univers d’internet, afin d’assurer au développement de la publicité en ligne un cadre harmonieux, équilibré et respectueux des parties prenantes économiques comme des libertés publiques" explique le CSA.