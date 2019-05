Publicité : le marché radio se porte bien au 1er trimestre 2019

Le média radio a encore de l'avenir et surprend encore par sa résistance face au bouleversement du marché. Selon les données du BUMP 2019 publié ce mardi par l'IREP, France Pub et Kantar, portant sur le 1er trimestre 2019, le marché de la publicité radio (hors audio digital) est en bonne santé. Ainsi, les recettes publicitaires ont progressé de 2,5 % sur les trois premiers mois de l'année 2019 par rapport à la même période en 2018, à 117 millions d'euros. Ce chiffre est fortement porté par le digital (hors audio digital) qui bondit de 27,8 % ! Côté volumes, les indicateurs sont également au vert : en hausse de +6,6 % en durée et de 5,3 % en nombre de spots avec des hausses à deux chiffres sur les programmes locaux et les musicales. Seul le marché Ile-de-France subit une baisse assez net.